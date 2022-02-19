Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Луганске назвали причину двух прогремевших взрывов

Гендиректор «Луганскгаза» Богородько назвала диверсию причиной двух взрывов в Луганске
Татьяна Богородько

Татьяна Богородько. Telegram-канал «ГУП "ЛУГАНСКГАЗ"»

Предприятие «Луганскгаз» назвало диверсию в качестве причины двух взрывов, прогремевших в Луганске в ночь на субботу, 19 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Оценив характер повреждений, причиной обоих взрывов является диверсия», — приводятся в сообщении слова генерального директора предприятия Татьяны Богородько.

Сообщения о первом взрыве в Луганске появились после полуночи 19 февраля. На опубликованных кадрах видно ярко-желтое зарево, осветившее небо в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада.

Вскоре стало известно о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Луганске назвали причину двух прогремевших взрывов
Раскрыто число покинувших ДНР с начала эвакуации
Байден оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия
ОБСЕ назвала дезинформацией данные о предстоящих военных действиях Украины
Власти Донецка раскрыли детали эвакуации граждан
Захарова раскритиковала обращение Байдена по Украине
Байден прокомментировал намерение Зеленского выехать с Украины
Во Франции анонсировали телефонные переговоры Макрона с Путиным и Зеленским
Байден заявил о принятом Путиным решении о вторжении на Украину
Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.