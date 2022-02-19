Украинские силовики обстреляли еще один населенный пункт в ДНР

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики(ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:22 — насееленного пункта шахта Южная — населенный пункт шахта Гагарина: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки в Донбассе. Было выпущено семь мин.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.