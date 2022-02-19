Байден прокомментировал намерение Зеленского выехать с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в праве самостоятельно решать, быть ему сейчас на Украине или нет. Так президент США Джо Байден прокомментировал информацию намерение украинского лидера принять участие в Мюнхенской конференции. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на Youtube-канале Белого дома.

Американский лидер при этом отметил, что решение Зеленского может быть не самым мудрым выбором. «Но решать ему», — подчеркнул Байден.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США обеспокоены предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. По их данным, администрация США испугалась, что отсутствием украинского лидера может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года проходит в очном формате 18-20 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.