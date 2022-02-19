Украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск

Представительство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о пятом обстреле за ночь украинскими силовиками населенного пункта Докучаевск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

По информации представительства, обстрел велся после 04:20 по Москве. Украинские силовики выпустили 20 мин калибром 82 миллиметров.

До этого стало известно, что украинские военные выпустили в сторону Докучаевска 14 мин калибром 120 миллиметров, а еще раньше — 15 мин калибром 120 миллиметров. Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.