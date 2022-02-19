Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск

В ДНР заявили о пятом за ночь обстреле Докучаевска украинскими силовиками

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Представительство непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о пятом обстреле за ночь украинскими силовиками населенного пункта Докучаевск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства.

По информации представительства, обстрел велся после 04:20 по Москве. Украинские силовики выпустили 20 мин калибром 82 миллиметров.

До этого стало известно, что украинские военные выпустили в сторону Докучаевска 14 мин калибром 120 миллиметров, а еще раньше — 15 мин калибром 120 миллиметров. Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обстреле Донбасса из запрещенных минометов
В бундестаге завили о «перешедшем границы» украинском после
В МЧС поручили определить готовые принять беженцев из Донбасса регионы
Пассажир устроил салон красоты в московском метро и попал на видео
Врач рассказала о двух ошибках при лечении кашля
Украинские силовики дважды обстреляли Стылу запрещенными минометами
Украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск
Украинские силовики обстреляли еще один населенный пункт в ДНР
Московские полицейские заработали более двух миллионов рублей на смертях
Германия повысила готовность войск на случай эскалации ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.