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Стало известно об обстреле Донбасса из запрещенных «Минском» минометов

В ДНР заявили, что силовики обстреляли Докучаевск из запрещенных «Минском» минометов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает ведомство, «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:40 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 15 мин калибром 120 мм».

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки в Донбассе. По информации источника, «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины, по направлению: 23:32 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное)». Военные выпустили семь мин.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Марина Совина
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