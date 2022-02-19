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В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска из запрещенных минометов

В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска из запрещенных минскими соглашениями минометов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о новом обстреле населенного пункта Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, украинские военные выпустили 14 мин калибром 120 миллиметров.

Ранее стало известно об обстреле Докучаевска со стороны вооруженных формирований Украины. Военные выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Марина Совина
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