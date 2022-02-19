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Украинские силовики дважды обстреляли Стылу запрещенными минометами

В ДНР заявили, что силовики дважды обстреляли Стылу из запрещенных минометов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных минскими соглашениями минометов. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению ведомства, обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы после 03.00. По Стыле были выпущены 12 и 15 мин калибром 120 миллиметров с разницей в 2 минуты.

Ранее стало известно, что силовики ВСУ за сутки 18 февраля 31 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. «За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня», — сообщили представители представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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Марина Совина
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