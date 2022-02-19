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Глава «Нафтогаза» заявил о непричастности Украины ко взрыву в Луганске

Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина не имеет отношения ко взрыву в Луганске
Юрий Витренко

Юрий Витренко. Фото: РИА Новости

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву на газопроводе в Луганске. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина в 2014 году потеряла контроль над этим газопроводом.

«Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита, для поставок газа в Украину… Мы также убеждены, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе», — написал Витренко.

Сообщения о первом взрыве в районе завода «Горизонт» в Луганске появились после полуночи 19 февраля. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада. Вскоре появилась информация о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

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Марина Совина
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