Находящийся в Мюнхене Зеленский предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз предложил встретиться российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер заявил, что не знает, чего хочет Путин, поэтому предлагает встретиться.

Ранее Зеленский неоднократно предлагал Путину провести переговоры. Украинский президент заявил, что готов к диалогу в любом формате. При этом, отметил он, от России никаких ответных сигналов не поступает.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киев предлагает России встречу по вопросам, касающимся Донбасса. Москва, в свою очередь, советует обсуждать эти темы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).