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Российское посольство опровергло причастность к кибератакам на Украину

Посольство РФ в США опровергло причастность России к кибератакам на системы банков Украины

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Посольство РФ в США опровергло утверждения американской администрации о причастности России к кибератакам на Украину. Соответствующее заявление опубликовано на странице российского посольства в Twitter.

В посольстве обратили внимание на «откровенно антироссийские» заявления заместителя советника президента США по нацбезопасности Энн Нойбергер, которая обвинила российские спецслужбы в кибератаках на системы Минобороны и ряда коммерческих банков.

«Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве», — говорится в сообщении.

15 февраля на Украине выявили масштабный сбой в работе правительственных ресурсов и систем банков. Жители страны жаловались на невозможность внести или снять деньги с банкоматов.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины заявил, что за кибератаками на украинские банки и правительственные ресурсы может стоять «страна-агрессор». США предложили Украине помощь в расследовании инцидента.

Марина Совина
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