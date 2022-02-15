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США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур

Reuters: США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур

Фото: Globallookprss.com

США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты госструктур страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Соединенные Штаты предложили поддержку в расследовании и реагировании на нападение», — сказано в материале.

По информации агентства, хакеры наводнили сеть высокими объемами трафика данных, чтобы парализовать ее, и нет никаких сомнений в том, что за этими действиями стоит Россия.

Ранее центр информационной безопасности Украины назвал Россию причастной к кибератакам на системы Приватбанка и Ощадбанка. Центр также назвал Россию неспособной нанести крупный урон по онлайн-ресурсам Украины. При этом каких-либо доказательств причастности Москвы к атакам он не привел. «Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых пакостей, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — говорится в сообщении.

Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков произошел вечером, 15 февраля.

Марина Совина
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