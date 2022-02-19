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Украинские военные совершили новые обстрелы в Донецке

В СЦКК ДНР сообщили, что украинские силовики совершили новые обстрелы в Донецке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские военные совершили еще три обстрела в Донбассе, в том числе по Донецку. Об этом говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном Центре контроля и координации (СЦКК), пишет РИА Новости.

Силовики выпустили десять мин по населенным пунктам Новогнатовка и Коммунаровка орудиями с запрещенным калибром 120 миллиметров. Кроме того, 14 снарядов было выпущено по пунктам Лебединское и Дзержинское, а также еще 6 мин по пункту Марьинка и городу Донецк.

Ранее в ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По информации Народной милиции, Украина продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры и «террор мирного населения». Украинские боевики с окраины населенного пункта Новоселовка Вторая открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по району Васильевки.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой эвакуации населения республики в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

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Юлия Ямпольская
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