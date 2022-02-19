В ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР опубликовано в Telegram-канале.

По данным милиции, Украина продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры и «террор мирного населения».

Так, боевики 25-й бригады ВСУ с окраины населенного пункта Новоселовка вторая открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по району Васильевки.

«В результате обстрела обесточен населенный пункт, зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область. О том, что беженцев из самопровозглашенной Донецкой республики начнут вывозить в Россию поездами, сообщил представитель МЧС ДНР.

