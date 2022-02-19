Условия проведения лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине изменили

Лыжный марафон на Олимпийских играх 2022 года в Пекине перенесли на час из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Старт соревнований запланирован на 10:00 по московскому времени. Кроме того, дистанция будет сокращена с 50 километров до 30 из-за риска обморожения спортсменов. Причиной стал шквалистый ветер в месте проведения марафона.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о возможности переноса марафона. Он заявил, что в Пекине было объявлено штурмовое предупреждение.

Российскую команду в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов. Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. На счету Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Церемония закрытия начнется в 15:00 по московскому времени.