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Генсеку НАТО присудили премию за вклад в урегулирование конфликтов

Генеральному секретарю НАТО Столтенбергу присудили премию Эвальда фон Кляйста

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Премию Эвальда фон Кляйста Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году присудили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом сообщил глава форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, передает РИА Новости.

Премию Эвальда фон Кляйста с 2009 года вручают за вклад в дело мира и урегулирование конфликтов.

«Это привилегия для меня — вручить премию 2022 года человеку, который стал столпом стабильности в трансатлантическом сообществе и для трансатлантических отношений. И это в очень беспокойные времена», — заявил Ишингер.

Впервые за два года Мюнхенская конференция по безопасности проходит в очном формате. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в мероприятии в этом году. Президент России Владимир Путин также не планирует принимать в нем участие.

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Варвара Кошечкина
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