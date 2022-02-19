Кремль опубликовал подробности учений сил стратегического сдерживания

Учения сил стратегического сдерживания прошли под личным наблюдением президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Подробности прошедших мероприятий публикуются на сайте Кремля.

«К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов», — говорится в сообщении. Отмечается, что Воздушно-космические силы РФ (ВКС РФ) провели успешные запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал».

«Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер"», — уточнили в Кремле.

С космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Также на полигонах «Кура» и «Пембой» были успешно поражены цели крылатыми ракетами воздушного базирования, выпущенными со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс.

«Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура"», — сообщается на сайте Кремля. Также отмечается, что в рамках учения были выполнены все запланированные задачи.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал основную цель учений сил стратегического сдерживания, в рамках которых будут запущены баллистические и крылатые ракеты. Шойгу отметил, что на военных учениях будут отработаны вопросы управления ядерного оружия и оружия повышенной потенциальной опасности.