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В Ростовскую область доставят тесты на COVID-19 для беженцев из Донбасса

В Ростовскую область доставят более 2 млн тестов на COVID-19 для беженцев из Донбасса

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Ростовскую область доставят более двух миллионов экспресс-тестов на COVID-19 для беженцев из Донбасса. Об этом заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев, пишет ТАСС.

«По предварительной информации, в ближайшие дни к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 миллиона», — подчеркнул он.

Также в случае необходимости для жителей Донбасса, прибывших в область, будет организована вакцинация от коронавирусной инфекции. На складах региона имеется более 500 тысяч доз препарата.

Вечером 18 февраля в Ростовскую область по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан ДНР и ЛНР была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. Также в регион отправилась глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава. В области ввели режим повышенной готовности для работы по приему эвакуированных жителей.

Марина Совина
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