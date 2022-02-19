Центробанк ДНР ввел суточный лимит выдачи наличных

Центробанк Донецкой народной республики (ДНР) временно установил суточный лимит выдачи наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк уточнил, что суточный лимит выдачи наличных временно составляет 10 тысяч российских рублей на одну карту. Это сделано с целью «бесперебойного обеспечения граждан наличными средствами», пояснил регулятор.

В обращении Центробанка говорится, что такая мера поможет получить доступ к денежным средствам всем жителям ДНР. Расчеты банковскими картами в торговых точках не ограничиваются,

«Учитывая сложившуюся напряженную обстановку, призываем вас сохранять выдержку и самообладание, которые помогут сохранить управляемость процессом обеспечения денежными средствами в Республике», — говорится в сообщении банка.