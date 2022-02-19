В Китае призвали учитывать мнение России в украинском вопросе

Мнение каждой стороны по ситуации вокруг Украины необходимо выслушать, как необходимо учитывать и уважать обеспокоенность России по этому вопросу. С таким призывом выступил глава МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений. (...) Украина не является исключением», — заметил Ван И.

Он также заявил, что раз Россия, США и Европа поддерживают урегулирование на Украине в рамках Минских соглашений, «почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения».

«Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав... Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе», — заключил китайский министр.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский совместно обратились к России и призвали принять участие в переговорах по деэскалации в Донбассе. Они также заметили, что якобы запланированное Россией вторжение на Украину стало бы «огромным просчетом».