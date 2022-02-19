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Украинский генерал назвал Зеленского «неуравновешенным и капризным»

Украинский генерал Москаль назвал Зеленского неуравновешенным и капризным человеком
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: РИА Новости

Бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль назвал президента Украины Владимира Зеленского «неуравновешенным и капризным человеком», который наделал много глупостей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, Москаль призвал украинского лидера подумать.

По словам генерала, Зеленский просыпается с одной мыслью, а на работу идет с другой. «Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского слабым трусливым диктатором, а также рассказал о своих попытках бороться с ним в связи с угрозой своего возможного ареста в скором времени.

Марина Совина
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