Украинский генерал назвал Зеленского «неуравновешенным и капризным»

Бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль назвал президента Украины Владимира Зеленского «неуравновешенным и капризным человеком», который наделал много глупостей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

Говоря о закрытии на Украине оппозиционных телеканалов, Москаль призвал украинского лидера подумать.

По словам генерала, Зеленский просыпается с одной мыслью, а на работу идет с другой. «Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского слабым трусливым диктатором, а также рассказал о своих попытках бороться с ним в связи с угрозой своего возможного ареста в скором времени.