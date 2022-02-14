Депутат назвал Зеленского трусом и рассказал о попытках бороться с диктатором

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского слабым трусливым диктатором, а также рассказал о своих попытках бороться с ним в связи с угрозой своего возможного ареста в скором времени. Об этом политик написал в своем Telegram.

Он отметил, что в настоящее время разгоняется тема о его вероятном аресте СБУ, якобы из-за государственной измены, в которой его пытаются обвинить из-за поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения. В нем, по его словам, углядели признаки сепаратизма.

«Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалкие конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и дальше бороться, оставаясь верен своим принципам и целям, с твоим Зеленский преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу!», — заявил депутат.

Он добавил, что нынешние власти Украины нарушает конституцию и нарушает свободу слова. По мнению Кивы, власть поощряет нацистов, специально не реагируя на их призывы уничтожить русскоговорящее население, которое те считают врагами государства.

Ранее Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом попросил у США дополнительной военной и финансовой поддержки. Украинский политик пригласил своего коллегу посетить Киев, но положительного ответа от Белого дома пока не последовало.