Стало известно о готовности Макрона рисковать для мира в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится избежать крупного конфликта на Украине всеми возможными, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что Макрон прилагает последние усилия, чтобы избежать конфликта на Украине. Кроме того, стало известно о французского президента рисковать для сохранения стабильности и мира в Европе

«Если для этого необходимо будет снова совершить визит, он это сделает», — сообщил Елисейский дворец, комментируя итоги переговоров Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, который не хочет «отвечать на провокации» России.

Ранее Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном. Президенты обсудили обострение ситуации в Донбассе, пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

Предыдущий разговор глав двух стран прошел 12 февраля. Зеленский и Макрон обсудили работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, а также вопросы безопасности в ходе встречи в Киеве. Украинский лидер поблагодарил французского коллегу за вовлеченность в процесс деэскалации.