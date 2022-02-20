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Зеленский раскрыл детали разговора с Макроном

Президент Украины Зеленский обсудил с Макроном ситуации в Донбассе и пути деэскалации

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив с ним обострение ситуации в Донбассе, пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — заявил украинский лидер.

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 12 февраля. Зеленский и Макрон обсудили работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и вопросы безопасности в ходе встречи в Киеве. Украинский президент также поблагодарил французского коллегу за вовлеченность в процесс деэскалации.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам переговоров французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Марина Совина
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