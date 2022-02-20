В ДНР рассказали об обстрелах украинской армией

Подразделения украинских силовиков продолжают вести обстрелы по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР), в том числе с применением тяжелого вооружения. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает ТАСС.

В правительстве сообщили, что под огнем силовиков Украины оказались три населенных пункта. Украинская армия менее чем за час три раза произвела обстрел поселка Старомихайловка на западе Донецка, всего выпущено 10 мин калибра 120 миллиметров и 24 гранаты из станкового противотанкового гранатомета.

«Село Петровское на юге республики оказалось под огнем в 01:28 (совпадает с мск), выпущено 25 снарядов калибра 122 миллиметров. Киевские силовики также выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров по населенному пункту Коммунаровка», — сообщили в ведомстве.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отказывается верить в предупреждения лидеров ДНР и ЛНР о подготовке наступления Украины в Донбассе. Он добавил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины является нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм.