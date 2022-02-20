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Бывший боец UFC рассказал о щедрых гонорарах в промоушене Нурмагомедова

Бывший боец UFC Ли заявил, что в Eagle FC Нурмагомедова зарабатывает больше чемпионов UFC

Фото: Jason da Silva / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли рассказал о щедрых гонорарах в промоушене Eagle FC, кторый принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит MMA Junkie,

Ли, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не стал раскрывать суммы своего контракта. Однако он отметил, что зарабатывает в промоушене Нурмагомедова больше, чем некоторые чемпионы UFC.

Ли подчеркнул, что в Eagle FC высокий уровень конкуренции. «Тут есть ребята из России, которые душу из тебя вытрясут в клетке, поэтому с этим тут все в порядке», — заявил американец.

Ли один из ряда бывший бойцов UFC, которые пополнили ростер Eagle FC. Один бой в промоушене уже провел экс-чемпион UFC Рашад Эванс.

Eagle FC провел один турнир в США. 28 января в главном поединке ивента в Майами россиянин Сергей Харитонов отправил в нокаут Тайрона Спонга.

Николай Костюков
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