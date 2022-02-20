В ближайшие часы в четыре российских региона прибудут новые беженцы из Донбасса. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян, пишет ТАСС.

В частности, около 3,4 тысячи человек ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. Чуприян добавил, что принять свыше 28 тысяч жителей Донбасса готовы более 250 пунктов временного размещения в 30 регионах России.

Чуприян также отметил, что среди эвакуированных много детей. Вопрос с организацией учебы для них будет решаться на месте, добавил он.

Ранее стало известно, что свыше 53 тысяч жителей Донбасса эвакуированы на территорию России к вечеру 20 февраля.

20 февраля в Курской области был введен режим ЧС из-за прибытия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской и Воронежской областях.