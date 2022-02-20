В МИД Японии рассказали о будущих мерах Токио в отношении Курил и Украины

Токио поддерживает территориальную целостность Украины и обеспокоено ростом российского военного присутствия на границах с ней, правительство намерено продолжить дипломатические контакты для реализации притязаний на Курилы, заявил замглавы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru».

Токуда заявил, что позиция Японии заключается в готовности продолжать переговоры с Россией о мирном договоре только с учетом обсуждения всех четырех островов, и Токио готово принимать для этого различный спектр дипломатических мер. «Наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос [ее суверенитета], а потом заключить мирный договор», — рассказал дипломат.

По его словам, подписание мирного договора станет основой для будущих стабильных отношений с Москвой «по широкому спектру» направлений.

Также Токуда высказался о позиции Токио о росте напряженности на границе России и Украины. «Япония хотела бы добиваться деэскалации вокруг Украины именно дипломатическим способом. Японское правительство всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наша твердая позиция. Ситуация там обостряется из-за того, что российское правительство усиливает военное присутствие рядом с Украиной», — утверждает замглавы бюро.

9 февраля посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил, что Киев поддерживает позицию Японии в вопросе принадлежности Курильских островов. Он отметил, что Украина сочувствует Японии в ситуации с Курилами и поддерживает любой путь, который она изберет для ее решения.

7 февраля посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют Северными территориями. Он также упомянул ситуацию на Украине, заявив, что для России пренебрежение суверенитетом другого государства не является чем-то новым.