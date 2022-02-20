Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД Японии рассказали о будущих мерах Токио в отношении Курил и Украины

В европейском бюро МИД Японии выступили за деэскалацию вокруг Украины

Фото: Shutterstock

Токио поддерживает территориальную целостность Украины и обеспокоено ростом российского военного присутствия на границах с ней, правительство намерено продолжить дипломатические контакты для реализации притязаний на Курилы, заявил замглавы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru».

Токуда заявил, что позиция Японии заключается в готовности продолжать переговоры с Россией о мирном договоре только с учетом обсуждения всех четырех островов, и Токио готово принимать для этого различный спектр дипломатических мер. «Наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос [ее суверенитета], а потом заключить мирный договор», — рассказал дипломат.

По его словам, подписание мирного договора станет основой для будущих стабильных отношений с Москвой «по широкому спектру» направлений.

Также Токуда высказался о позиции Токио о росте напряженности на границе России и Украины. «Япония хотела бы добиваться деэскалации вокруг Украины именно дипломатическим способом. Японское правительство всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наша твердая позиция. Ситуация там обостряется из-за того, что российское правительство усиливает военное присутствие рядом с Украиной», — утверждает замглавы бюро.

Материалы по теме:
Выпил водки с Лавровым и сравнил Курилы с Крымом. Чего ждать от нового премьер-министра Японии?
Выпил водки с Лавровым и сравнил Курилы с Крымом. Чего ждать от нового премьер-министра Японии?
8 октября
Российско-японские осложнения. Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Российско-японские осложнения.Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
5 августа

9 февраля посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил, что Киев поддерживает позицию Японии в вопросе принадлежности Курильских островов. Он отметил, что Украина сочувствует Японии в ситуации с Курилами и поддерживает любой путь, который она изберет для ее решения.

7 февраля посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Соединенные Штаты признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют Северными территориями. Он также упомянул ситуацию на Украине, заявив, что для России пренебрежение суверенитетом другого государства не является чем-то новым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В Донецке обезвредили группу украинских диверсантов
В России возбудят уголовное дело после гибели мирных жителей в ЛНР
Глава совета ЕС пригрозил России масштабными санкциями из-за Украины
Юрист рассказал о праве избежать оплаты за вывоз мусора
Жители Донецка рассказали об обстрелах города
Жириновский по телефону передал поручения о работе ЛДПР
Глава ОКР оценил выступление сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине
В ЛНР мирные жители погибли при атаке украинских военных
В МИД Японии рассказали о будущих мерах Токио в отношении Курил и Украины
Нарколог объяснил срыв актера Валерия Николаева в спецприемнике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.