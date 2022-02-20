Во внимании Байдена к российско-украинскому конфликту увидели личный характер

Президент США Джо Байден занимал пост вице-президента США и отвечал за внешнюю политику страны, когда Россия в 2014 году присоединила к своей территории Крым и «не заплатила за это высокую цену». Об этом напомнила ведущая Маргарет Бреннан в эфире программы CBS Evening News. Ее слова передает Fox News.

Бреннан уверена, что внимание Байдена к российско-украинскому конфликту носит личный характер. Помня о ситуации 2014 года, президент США беспокоится, что Путин не остановится на достигнутом и захочет «перекроить Европу».

В пятницу, 18 февраля, Байден обратился к американцам и заявил, что президент России Владимир Путин решил вторгнуться на Украину. «На данный момент я убежден, что он принял решение. У нас есть основания так считать», — сказал президент США.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что Берлин и Вашингтон могут принять совместные меры на агрессию России по отношению к Украине. Он заявил, что позиция США по вопросу газопровода «Северный поток-2» давно известна. «Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер [Германии Олаф] Шольц на вопрос о "Северном потоке-2" сказал, что будет сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», — сказал Блинкен.