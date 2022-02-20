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США пригрозили России мерами против «Северного потока-2»

Госсекретарь США Блинкен пригрозил совместными с ФРГ мерами против «Северного потока-2»
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Süddeutsche Zeitung пригрозил, что Берлин и Вашингтон могут принять совместные меры на агрессию России по отношению к Украине.

Он заявил, что позиция США по вопросу газопровода «Северный поток-2» давно известна. «Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер [Германии Олаф] Шольц на вопрос о "Северном потоке-2" сказал, что будет сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», — сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что убежден в совместных действиях США и ФРГ «в свете невероятно тесного сотрудничества» двух стран.

8 февраля президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину. Кроме того, Шольц отметил, что Германия и США, говоря о судьбе газопровода, действуют абсолютно едино.

Марина Совина
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