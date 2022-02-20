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Вирусолог рассказал об угрозах COVID-19 здоровью Елизаветы II

Вирусолог дал хороший прогноз лечения британской королевы Елизаветы II от COVID-19

Фото: Jacob King / Reuters

Несмотря на преклонный возраст британской королевы, которая заразилась коронавирусом, угроз здоровью Елизаветы II нет. Такой прогноз на лечение дал вирусолог Виктор Ларичев в эфире радио «Говорит Москва».

«Прогноз с большой долей вероятности хороший. Скорее всего, возраст сам говорит за себя. Но думаю, что все пройдет хорошо, потому что она привилась, потому что омикрон не такой вирулентный, как предыдущие штаммы [COVID-19]», — рассказал вирусолог.

Ранее стало известно, что британская королева Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Болезнь протекает в легкой форме. На следующей неделе Елизавета II продолжит выполнять обязанности. Сообщалось, что она виделась с принцем Чарльза за два дня до его положительного теста.

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Дмитрий Сотак
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