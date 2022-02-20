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Назван увеличивающий риск развития рака в три раза напиток

Daily Express: ученые считают, что парагвайский чай матэ увеличивает риск развития рака

Фото: Pixabay

Ученые назвали напиток, увеличивающий риск развития рака в три раза. Специалисты полагают, что парагвайский чай матэ, который подается в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой, провоцирует развитие шести видов онкологии, передает Daily Express.

Было проведено исследование, которое показало, что с этим чаем, который считается источником антиоксидантов, связан каждый пятый случай развития рака. «Если пить мате долго и в больших количествах, это увеличивает риск возникновения рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи», — пояснил мемориальный онкологический центр имени Слоуна-Кеттеринг из США.

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Напиток содержит полициклические ароматические углеводороды, которые также присутствуют в жареном мясе и табачном дыме. В ходе исследования, проведенного в Уругвае с участием тысячи взрослых людей, ученые выяснили, что риск развития рака легких у людей, часто пьющих мате, риск развития рака легких на 60 процентов выше.

Издание Daily Express отмечает, что выводы специалистов противоречивы, поскольку в ходе другого исследования в мате были найдены уникальные растительные вещества, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Эксперты резюмируют, что умеренное употребление такого чая безопасно, но тем, кто пьет его в больших количествах, следует себя ограничивать.

Ранее британский фармацевт Аббас Канани (Abbas Kanani) рассказал, что при пробуждении может проявляться один из ранних признаков онкологии — продолжительная боль в горле. Он добавил, что к ранним признакам рака также относится кашель по утрам и сильную усталость, которая наблюдается у пациента с раннего утра и до позднего вечера.

Марина Совина
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