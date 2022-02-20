Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане задержали бывшего министра обороны

В Казахстане бывшего министра обороны Бектанова поместили в изолятор

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Казахстане задержали отправленного в отставку министра обороны Мурата Бектанова. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что бывшего главу минобороны заподозрили в бездействии. Его поместили в изолятор временного задержания. Согласно данным СМИ, расследование против Бектанова инициировала генеральная прокуратура, однако на ее сайте такой информации нет.

В субботу, 19 февраля, президент Казахстана Токаев заявил, что армия не справилась со своими задачами во время массовых беспорядков в стране в январе 2022 года. Тогда же он отправил в отставку министра обороны, объяснив это тем, что тот «не проявил командирских качеств».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. На подавление выступлений направили армию.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства
В Кремле предупредили о последствиях заявлений о датах «вторжения» на Украину
Эксперт допустила сохранение омикрон-штамма COVID-19 в человеческой популяции
Нидерланды начали поставлять на Украину оружие
В Казахстане задержали бывшего министра обороны
Вирусолог рассказал об угрозах COVID-19 здоровью Елизаветы II
Обнаружено тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции
Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на закрытии Игр
В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу пожилого мужчину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.