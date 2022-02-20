На Украине рассказали о более чем 50 случаях нарушения режима прекращения огня

На Украине рассказали, что за день 20 февраля зафиксировано 53 случая нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook-аккаунте.

При этом 50 случаев обстрелов со стороны самопровозглашенных республик Донбасса украинцы связали с применением артиллерии и минометов, запрещенных условиями Минских соглашений. В результате этих обстрелов, по данным штаба, пострадал один военнослужащий. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Также в результате обстрела из тяжелого вооружения в районе поселка Счастье был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 Объединенного центра координации и контроля за прекращением огня, утверждает штаб.

Ранее в непризнанной Луганской народной республике сообщили о 49 случаях обстрела своей территории со стороны Украины. В ЛНР подчеркнули, что ВСУ во время обстрелов применяли тяжелое вооружение.

В пятницу, 18 февраля, министерства иностранных дел Германии и Франции ввыступили с осуждением обстрелов жилых районов Донецка. Они выразили сильную озабоченность в связи с участившимися нарушениями режима прекращения огня.