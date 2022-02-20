Политолог счел безответственным заявление Зеленского о ядерном оружии

Бразильский политолог из Фонда Жетулиу Варгаса Леонардо Пас Невес назвал безответственным заявление президента Украины Владимира Зеленского о пересмотре отказа Киева от ядерного оружия и выходе из Будапештского меморандума. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт считает, что это попытка украинского лидера напомнить о себе при помощи угрозы. Он добавил, что основные переговоры по ситуации на Украине идут между Россией и странами НАТО — США, Францией, Германией и Великобританией, в то время как Киев остается в стороне.

«Ни Россия, ни НАТО не заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в ядерную державу. Думаю, что Украина столкнется с сильным давлением со всех сторон, чтобы не допустить ее выхода из меморандума и не позволить ей ввязаться в ядерную авантюру», — подчеркнул Невес.

Политолог добавил, что Киев ничего не выиграет ни в отношениях с Россией, ни с Западом, ввязавшись в разработку ядерных технологий. Он резюмировал, что угроза Зеленского пересмотреть Будапештский меморандум является попыткой пойти ва-банк при фактическом отсутствии планов к реальным действиям.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик напомнил о его призыве к сдерживанию риторики, провоцирующей напряженность, в ответ на заявления Зеленского о выходе из Будапештского меморандума.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. По словам главы украинского государства, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.

