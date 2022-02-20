Российские ученые преодолели устойчивость раковых клеток к химиотерапии

Медики из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) сибирского отделения Российской академии наук создали прототип препарата, позволяющего преодолеть лекарственную устойчивость раковых клеток к химиотерапии, рассказала биолог Надежда Миронова, пишет ТАСС.

Он представляет из себя модифицированные олигонуклеотиды — короткие синтетические фрагменты ДНК (гапмеры).

По ее словам, на основе этого вещества можно будет создавать препараты, которые смогут воздействовать на клетки. Врач объяснила, что во время химиотерапии организм «включает» защитную функцию. С каждым курсом эффективность лечения опухоли падает из-за привыкания организма. «Наш препарат блокирует устойчивость и восстанавливает чувствительность к химиотерапии», — подчеркнула Миронова.

Ожидается, что препарат можно будет использовать в лечении рака матки, простаты, меланомы и рака молочной железы.

Ранее ученые назвали напиток, увеличивающий риск развития рака в три раза. Специалисты полагают, что парагвайский чай матэ, который подается в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой, провоцирует развитие шести видов онкологии.