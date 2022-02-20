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В МИД назвали отписками ответы ЕС и НАТО по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Рябков назвал отписками ответы ЕС и НАТО по вопросам неделимости безопасности

Фото: Globallookpress.com

Замглавы министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Рябков назвал отписками ответы стран-членов Евросоюза (ЕС) и НАТО на отправленные главой МИД Сергеем Лавровым письма, посвященные проблеме неделимости коллективной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, соответствующие письма были разосланы 37 странам, а в ответ российская сторона получила два сообщения в два-три абзаца.

Замминистра считает, что это свидетельствует о том, что оппоненты России пытаются демонстративно уйти от диалога с Москвой. «Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО», — резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не может принять «коллективный» ответ Запада, поскольку письма были разосланы главам МИД 37 государств Европы и Северной Америки. Вместо них ответы пришли от генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Роман Кирьянов
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