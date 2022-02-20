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В Госдуме назвали отказ США признать Крым предательством демократии

Депутат Госдумы Шеремет назвал позицию США по Крыму и Донбассу предательством демократии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ Вашингтона признать Крым и Донбасс предательством демократии. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. «США сегодня является не оплотом демократии, а агрессором, которой развязал массу братоубийственных войн в мире», — отметил Шеремет. По словам депутата, единственным интересом Соединенных Штатов является нажива и выгода.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался «рассматривать уступки территорий Украины ради деэскалации конфликта» и подчеркнул, что в случае российского вторжения США удвоят помощь Киеву.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. «Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», — сказал он и отметил, что Киев стремится к миру и хочет решить все вопросы путем переговоров.

Ксения Назарова
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