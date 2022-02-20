В Госдуме назвали отказ США признать Крым предательством демократии
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ Вашингтона признать Крым и Донбасс предательством демократии. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. «США сегодня является не оплотом демократии, а агрессором, которой развязал массу братоубийственных войн в мире», — отметил Шеремет. По словам депутата, единственным интересом Соединенных Штатов является нажива и выгода.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отказался «рассматривать уступки территорий Украины ради деэскалации конфликта» и подчеркнул, что в случае российского вторжения США удвоят помощь Киеву.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. «Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», — сказал он и отметил, что Киев стремится к миру и хочет решить все вопросы путем переговоров.