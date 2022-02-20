США отказались признать Крым российским

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России. Его слова в эфире американского телеканала CBS передают «Известия».

Блинкен отказался «рассматривать уступки территорий Украины ради деэскалации конфликта» и подчеркнул, что в случае российского вторжения США удвоят помощь Киеву. «Это подразумевает помощь в области обеспечения безопасности, экономическую помощь, дипломатическую помощь, политическую помощь, гуманитарную помощь», — пояснил он и сравнил присоединение Крыма с нынешней ситуацией в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. «Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», — сказал он и отметил, что Киев стремится к миру и хочет решить все вопросы путем переговоров.

Президент России Владимир Путин призвал Украину к переговорам с Донбассом. По его словам, все, что необходимо сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также согласовать меры по завершению конфликта.