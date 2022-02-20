Волгоградская область приняла первую партию беженцев из Донбасса

Волгоградская область приняла первую партию беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса, прибывших в регион по железной дороге вечером 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В настоящее время в регион прибыли 433 беженца, из которых 166 — дети в возрасте до 14 лет. Они были доставлены в пункты временного размещения. «Все беженцы обеспечены питанием, каждому будет доступна медицинская помощь, проведение ПЦР-тестирования», — рассказала заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Прибывшим также будет оказана помощь психологов региональных центров соцзащиты и МЧС, а для детей школьного возраста будет организован процесс обучения в индивидуальном порядке.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что к вечеру 20 февраля на территорию РФ прибыли более 53 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Они были вывезены с территорий ДНР и ЛНР на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения в Ростовской области. За медицинской помощью обратились 419 человек, из них 74 ребенка. Также для эвакуированных организована психологическая помощь.

Массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе.