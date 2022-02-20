Россиян призвали навсегда отказаться от одного из продуктов

Кардиолог Анна Кореневич призвала россиян навсегда убрать из своего рациона один из продуктов. По ее словам, необходимо отказаться от спреда, поскольку заявления об их большей пользе относительно сливочного масла являются не соответствующими действительности. Об этом сообщает «Медик Форум».

Специалист отметила, что жирность спредов, как правило, составляет около 40 процентов, что почти в два раза меньше, чем в масле, в связи с чем может сложиться впечатление, что они являются более полезными для тех, у кого имеются сосудистые проблемы или высокий уровень холестерина. Однако, любые аналоги сливочного масла могут содержать трансжиры, которые представляют опасность для здоровья.

Медик подчеркнула, что гораздо более полезным является употребление небольшого кусочка масла с натуральным составом, чем любого его заменителя. В связи с этим Кореневич посоветовала раз и навсегда исключить из рациона питания спред и маргарин.

Ранее нутрициолог Алена Степанова назвала несколько главных противопоказаний для здоровья, при которых стоит воздержаться от употребления такого продукта, как сливочное масло. Медик отметила, что не рекомендуется есть масло людям, если в их организме начались воспалительные процессы. Кроме того, лучше не делать этого в случае аллергии, непереносимости лактозы и при наличии аутоиммунных заболеваний.