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Путин рассказал Макрону о провокациях украинских силовиков

Владимир Путин указал Эммануэлю Макрону, что НАТО «накачивает» Украину современным оружием

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном выразил озабоченность ухудшением обстановки в Донбассе и заявил, что причиной этому стали провокации украинских силовиков. Темы состоявшегося 20 февраля разговора раскрыты на сайте официального Кремля.

Путин также рассказал Макрону, что НАТО «накачивает» Украину современным оружием, что, по мнению Кремля, подталкивает Киев к военному решению проблемы Донбасса. Из-за этого страдают мирные жители региона.

Также российский президент указал, что Киев лишь имитирует переговорный процесс и отказывается от реализации Минских соглашений.

Лидеры двух государств договорились активизировать поиск дипломатических решений проблемы странами «нормандского формата» и продолжить контакты на различных уровнях, добавляется на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона занял 1 час и 45 минут. Он состоялся по инициативе Франции. После этого Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Антон Похиляк
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