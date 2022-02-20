Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео из пункта размещения беженцев в Таганроге

Появились кадры оборудованного в Таганрогской школе пункта размещения беженцев с Донбасса

Появилось видео из оборудованного в Таганроге пункта для размещения прибывающих с Донбасса беженцев. Кадры опубликованы в Telegram-канале Russia Today.

Прибывающие разместятся в таганрогской спортивной школе №13. На кадрах видно большое количество кроватей, размещенных в спортзале школы.

Это временный пункт размещения, из которого беженцев будут распределять по регионам России.

Ранее появились кадры осмотра временно исполняющим обязанности главы МЧС Александром Чуприяном лагеря для беженцев в Неклиновском районе Ростовской области. На заседании в Ростовской области Чуприян заявил о готовности 26 регионов России принять эвакуировавшихся с Донбасса.

Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу пожилого мужчину
Кремль упрекнул Зеленского в нежелании исполнять Минские соглашения
Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх
Кремль ответил на обвинения Запада в развязывании войны на Украине
Подросток из Подмосковья предложил свое изобретение Илону Маску
Российским спортсменам поставили цель на Олимпийские игры-2030
Беженцы из ДНР раскрыли детали получения финансовой помощи от России
Кремль оценил ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
Появилось видео из пункта размещения беженцев в Таганроге
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.