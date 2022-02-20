Появилось видео из пункта размещения беженцев в Таганроге

Появилось видео из оборудованного в Таганроге пункта для размещения прибывающих с Донбасса беженцев. Кадры опубликованы в Telegram-канале Russia Today.

Прибывающие разместятся в таганрогской спортивной школе №13. На кадрах видно большое количество кроватей, размещенных в спортзале школы.

Это временный пункт размещения, из которого беженцев будут распределять по регионам России.

Ранее появились кадры осмотра временно исполняющим обязанности главы МЧС Александром Чуприяном лагеря для беженцев в Неклиновском районе Ростовской области. На заседании в Ростовской области Чуприян заявил о готовности 26 регионов России принять эвакуировавшихся с Донбасса.