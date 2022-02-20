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Путин и Макрон организуют встречу контактной группы по Донбассу

Путин и Макрон договорились созвать контактную группу для прекращения огня на Донбассе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились в ближайшие несколько часов организовать встречу контактной группы, целью которой станет работа над прекращением огня в Донбассе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Контактная группа должна будет выработать список условий, необходимых для деэскалации ситуации на линии соприкосновения. Соответствующее решение было принято в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран, которые состоялись 20 февраля.

Также президенты договорились увеличить интенсивность контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. В ближайшие дни глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Елисейском дворце отметили, что приложат все возможные усилия для решения текущего кризиса в русле дипломатии. Также в Париже будет проведено несколько консультаций по поводу ситуации на Украине.

Президенты России и Франции провели телефонный разговор продолжительностью почти два часа. В ходе разговора российский лидер высказал озабоченность эскалацией на Донбассе и заявил, что в ней виноваты действия украинских силовиков. По словам Путина, поставки оружия, осуществляемые на Украину странами НАТО, подталкивают Киев к агрессии.

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Роман Кирьянов
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