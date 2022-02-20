Депутат Рады подаст в суд на Байдена из-за лжи о «вторжении» России

Депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил, что подаст в суд на президента США Джо Байдена из-за его лжи о «подготовке» Россией вторжения на Украину.

Также парламентарий отметил, что своими действиями американский лидер «убил его веру» в американскую демократию и независимость западных СМИ. «Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами», — сообщил он.

По словам Кивы, «прогнозы» Байдена так и не сбылись, однако вызванная ими истерия нанесла огромный вред украинскому народу и экономике страны. Он отметил, что американский лидер «начал пугать и сеять панику историей о российском вторжении». «В общем, не знаю, как экономику России, а своей истерикой он экономику Украины уже похоронил!», — заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Politico о том, что вторжение России на Украину якобы начнется после 20 февраля, назвав ее фейком. Он отметил, что ранее уже было объявлено много дат с точными часами вторжения, однако все они в итоге оказались вбросами, а сами их авторы в большинстве случаев не признали свою неправоту.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.