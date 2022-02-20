Чешский премьер усомнился в мирном урегулировании конфликта на Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала усомнился в возможности урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, передает «Укринформ».

По словам премьера, ситуация становится серьезнее с каждым днем. «Не будет преувеличением сказать, что Европа находится в шаге от войны, и вероятность мирного решения снижается», — заявил он. Фиала считает, что такое развитие событий «до недавнего времени казалось чем-то совершенно невообразимым». Чешский политик также отметил сплоченность Евросоюза и НАТО в вопросе санкций против России и выразил надежду на дипломатическое решение кризиса.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ видит возможность договориться с Западом по поводу сокращения военной напряженности. Он отметил, что Вашингтон готов работать над этим, но подчеркнул, что «невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на границах».

Президент России Владимир Путин также заявил о необходимости согласовать меры по завершению конфликта. Он призвал Украину к переговорам с Донбассом. По его словам, все, что необходимо сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).