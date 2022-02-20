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В Германии призвали остановить «Северный поток-2» без санкционного давления

Депутат Бундестага Эрнст призвал остановить «Северный поток-2» без санкционного давления

Фото: Pixabay

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст призвал остановить газопровод «Северный поток-2» без санкционного давления. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

Так депутат прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок, которая заявила, что Берлин рассматривает любые варианты ответа при агрессии России против Украины, в том числе в контексте газопровода.

«После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики», — сказал собеседник издания. Он предположил, что Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам.

Парламентарий также напомнил, что Соединенные Штаты начали вводить экстерриториальные санкции еще до обострения ситуации на Украине, однако при этом сами покупают нефть из России.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что подготовленный странами Запада пакет санкций может быть введен и без «вторжения» России на Украину. Сейчас в Европе готовятся к разным сценариям развития ситуации.

Марина Совина
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