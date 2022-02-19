В ФРГ заявили о готовности введения санкций против России без ее «вторжения»

Санкции Запада по отношении к России последуют не только в случае ее прямого «вторжения» на Украину. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, страны Запада подготовили санкционный пакет против России. «Нарушение целостности и суверенитета Украины будет нарушением целостности и суверенитета Украины — нельзя говорить, что одна часть Украины более украинская, нежели другая», — сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Запад готовится к разным сценариям развития ситуации вокруг Украины.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.