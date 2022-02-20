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Тихановская заявила о потере независимости Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская сказала о потере Белоруссией суверенитета

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Нахождение на территории Белоруссии российских войск ставит под угрозу безопасность белорусов и говорит о потере страной независимости, считает экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

«Несмотря на все заверения режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко], после 20 февраля российские войска не будут выведены из Белоруссии. Это значит, что белорусов все это время обманывали, а Лукашенко потерял самостоятельность в принятии решений. Ведь из-за него Белоруссия теряет субъектность, а белорусы — контроль над собственной страной», — заявила экс-кандидат.

По мнению Тихановской, нахождение на территории Белоруссии военных из России символизирует потерю независимости страны. «Белоруссию втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом — и сейчас мы видим последствия. (...) Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории», — сказано в заявлении оппозиционного политика.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Россия и Белоруссия решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства в рамках военных учений «Союзная решимость-2022», начавшихся 10 февраля. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что учения продолжатся из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе.

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Дмитрий Сотак
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