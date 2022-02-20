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Бортпроводники назвали способы борьбы с тошнотой во время полета

Бортпроводники порекомендовали пассажирам пить имбирный чай при тошноте во время полета

Фото: Shutterstock

Члены экипажа поделились с путешественниками проверенными способами борьбы с тошнотой во время полета. Их слова передает издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

На форуме у бортпроводников спросили, как они справляются с воздушной болезнью и укачиванием на борту самолета. «Налейте в чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять раз. К десятому разу из колы выйдет большее количество газа», — посоветовал один из специалистов. По его словам, если выпить такой напиток, симптомы тошноты заметно уменьшатся.

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Кроме того, бороться с укачиванием помогают цитрусовые. «Добавьте в горячую чашку несколько капель сока лимона и дайте пассажиру понюхать. Это уменьшает тошноту», — порекомендовали члены летного состава. Также среди средств, помогающих справиться с симптомами укачивания, эксперты назвали лимонад без газа и горячий имбирный чай.

Ранее в феврале Стюардесса американских авиалиний Серенити Хейли раскрыла неочевидную причину, почему опасно менять место в самолете без предварительного предупреждения членов экипажа. По ее словам, перед взлетом проводятся обязательные процедуры взвешивания и балансировки — таким образом, члены экипажа убеждаются, что лайнер готов к взлету.

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Валентина Процкова
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