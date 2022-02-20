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Пять тысяч беженцев с Донбасса отправят поездами в четыре региона России

МЧС сообщило об отправке поездов в четыре региона России с 5 тыс. беженцев из ДНР
Начало событий в новости Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронежскую область

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Шесть железнодорожных составов готовы к перевозке пяти тысяч беженцев из Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) в четыре российских региона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

Поезда отправятся 20 февраля в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.

Готовность принять людей из Донбасса выразили в Липецкой, Тульской, Рязанской и Тверской областях, отметили в МЧС. В настоящее время в 98 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6,5 тысячи человек, в их числе 2,7 тысячи детей. Им проводятся ПЦР-тестирования на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее 20 февраля сообщалось, что в Воронежскую область из Ростовской прибыл первый поезд с тысячей беженцев. Их планируют разместить в ПВР на базе детских лагерей «Голубой экран» и «Кировец».

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Любовь Ширижик
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